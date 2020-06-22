Число жертв коронавируса на Ямале увеличилось: в Новом Уренгое скончались еще два человека

По состоянию на 22 июня на Ямале от коронавируса скончались еще два человека. Это были пациенты больницы Нового Уренгоя, у обоих Covid-19 подтвержден лабораторно.

Как уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, жертвами коронавируса стали 59-летний и 72-летний мужчины. Оба были госпитализированы с внебольничной пневмонией.

«У 72-летнего пациента болезнь осложнилась острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью», – пояснила г-жа Бучкова. Также ямалец страдал рядом хронических заболеваний. Пациент был подключен к ИВЛ, аппарат дышал за него неделю, но реанимационные мероприятия эффекта не оказали.

На 22 июня число летальных исходов от коронавируса на Ямале увеличилось до 27. Как сообщал «Новый День», в субботу, 20 июня, в Новоуренгойской больнице умерли сразу три Covid-пациента. Это мужчина 58 лет и две женщины пенсионного возраста.

Из-за неблагоприятной эпидобстановки в ЯНАО до 30 июня включительно продлены органичительные меры. Режим самоизоляции будет действовать до 30 июня включительно. Самая сложная ситуация на сегодня сложилась в Новом Уренгое. И если в населенных пунктах округа, на считая месторождения, коронавирусом с начала пандемии заболели 2509 человек, то на Новый Уренгой приходится более полвины заболевших – 1380 человек.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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