Ямальская прокуратура начала проверку из-за массового заражения вахтовиков в хостеле

Прокуратура ЯНАО заявила о проведении проверки по факту заражения вахтовиков коронавирусом в Пуровском районе.

«Проверочными мероприятиями будет дана оценка соблюдению руководством работодателей, органами местного самоуправления и федеральными органами исполнительной власти округа, наделенными контрольно-надзорными функциями, прав граждан на безопасные условия обсервации, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований», – заявили в окружной прокуратуре.

История с массовым заражением рабочих произошла в Тарко-Сале. В одном из хостелов, где были размещены вахтовики, произошла вспышка коронавируса. Как ранее уточняла главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко, в хостел заселили 71 вахтовика.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель из Пуровского района и работодатель, доставивший на работу в район вахтовых сотрудников, разместили людей в помещении, несоответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Собственник помещения оказал услуги по размещению 71 вахтового рабочего в хостеле вопреки отказу Роспотребнадзора в их размещении. В свою очередь работодатель, привлекший вахтовых рабочих в район, разместил их на обсервацию в хостеле без уведомления о данных действиях надзорного органа», – уточняла г-жа Нечепуренко.

Коронавирусом тогда заразились 21 человек. Инфицированные проживали вместе со здоровыми. По решению санитарных врачей 18 июня материалы о нарушениях были переданы в отдел МВД России по Пуровскому району.

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