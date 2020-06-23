На Ямале фиксируется заметный прирост по коронавирусу

На Ямале с начала недели растет заболеваемость коронавирусом. По состоянию на 23 июня общее число заболевших увеличилось до 4416. В понедельник, 22 июня, было подтверждено 140 новых случаев Covid-19, во вторник, 23 июня, 145 вновь заболевших.

Больше всего инфицированных – 107 человек, выявлено сегодня в населенных пунктах Ямала. Как сообщает оперативный штаб региона, общее число заболевших там увеличилось до 2616 человек. На месторождениях к 23 июня заболели 38 вахтовиков, всего на месторождениях с начала пандемии зарегистрировано 1800 случаев коронавируса.

Карта распространения инфекции в округе практически не меняется. Среди населенных пунктов самая серьезная ситуация сложилась в Новом Уренгое, где в общей сложности зафиксировано 1473 случая коронавируса. Прирост за сегодняшние сутки – 93. В Надыме пять новых случаев, в Тарко-Сале четыре, в Салехарде три. В других территориях выявлены единичные случаи заболевания.

На месторождениях, где за сутки выявлено 38 заболевших, также лидируют предприятия Нового Уренгоя. Там диагноз Covid-19 ставился вахтовикам 827 раз. За сегодня – 17 вновь инфицированных. Еще одним очагом являются предприятия Пуровского района, где 23 июня заболели 17 человек.

Нагрузка на медиков Ямала не снижается. В стационарах сейчас находятся 660 пациентов. Из них 25 – тяжелобольные, состояние одного пациента врачи оценивают как крайне тяжелое.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 22.06.20

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