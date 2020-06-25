Ямальской прокуратуре из-за фейковой новости пришлось искать лезвие на детской площадке

Прокуратура ЯНАО сообщила результаты проверки, которая проводилась по информации одного из уральских информагентств. В СМИ, со ссылкой на соцсети, сообщалось, что в Новом Уренгое неизвестные обклеили лезвиями детскую площадку. Как сообщает 25 июня окружная прокуратура, в ходе ревизии выяснилось, что опасный объект не имеет отношения к Ямалу и находится в другом регионе.

Прокуратура установила аккаунт пользователя в социальной сети «ВКонтакте», который распространил фейковую новость и разместил фотографии. «Пользователь указал, что площадка, о которой идет речь в статье, расположена в мкр. Восточный рядом с ТЦ «Лион». Выезд по указанному месту показал, что три детские игровые площадки, расположенные вблизи торгового центра, по своему оборудованию не соответствуют фотографии, выложенной в социальной сети. Кроме того, под фотографией детской площадки, размещенной «ВКонтакте», указана геолокация – г. Ярославль Ярославской области», – уточнили в прокуратуре Ямала.

Тем не менее, был проведен осмотр площадок Нового Уренгоя. В комиссию, которая изучала детские сооружения, вошли чиновники горадминистрации. «Лезвий, приклеенных к конструкциям игровых площадок, не обнаружено», – резюмировали в прокуратуре.

Но ревизия объектов не прошла даром. «Установлено, что конструкции 13 детских площадок не соответствуют требованиям ГОСТ по различным причинам. В этой связи прокурор города главе города внес представление об устранении нарушений закона. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры», – резюмировали в надзорном ведомстве.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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