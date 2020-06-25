На Ямале за сутки зафиксировано 156 случаев Covid-19 и еще одна смерть

В ЯНАО 25 июня подтверждено 156 новых случаев коронавируса (137 за вчерашний день). В больнице Нового Уренгоя очередной летальный исход: скончалась 60-летняя женщина.

Как сообщает оперативный штаб округа, к сегодняшней дате на Ямале в общей сложности было подтверждено 4709 случаев Covid-19. Умерло 34 человека.

Почти все вновь заболевшие – 134 человека, это жители населенных пунктов. Больше всего инфицированных выявлено в Новом Уренгое, там заболели 57 человек. Суточный всплеск коронавируса зафиксирован в Губкинском (22 человека). В Салехарде выявлено девять новых случаев, в Тарко-Сале – 10. Еще 12 человек инфицировались в Ноябрьске и пять в Муравленко. В остальных территориях случаи заболевания единичные.

Новый Уренгой продолжает лидировать по числу заболевших, там диагноз Covid-19 с начала пандемии подтверждался 1610 раз.

Среди вахтовиков выявлено 22 новых случая коронавируса. Всего на месторождениях Ямала за весь период зарегистрировано 1846 инфицированных .

В больнице Нового Уренгоя, где практически каждый день умирают люди, у которых лабораторно подтверждался Covid, скончалась 60-летняя пациентка. «Поступила с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. Течение болезни усложнили хронические заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония. Пациентка провела 11 дней на поддержке аппарата ИВЛ, но состояние ее ухудшалось. К сожалению, организм не справился с болезнью», – уточнила глава оперативного штаба ЯНАО по предупреждению коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. За весь период на Ямале скончались 34 Covid-пациента.

В стационарах округа на лечении остаются 683 человека. «Из госпитализированных в данный момент 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, два – в крайне тяжелом. 15 пациентов – на поддержке аппаратов ИВЛ», – добавили в штабе ЯНАО.

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