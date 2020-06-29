На Ямале ежедневно фиксируется заметный суточный прирост по Covid-19

На Ямале по состоянию на 29 июня выявлено 173 новых случаев коронавируса. Ежедневно в округе фиксируется суточный прирост: 27 июня было 147 вновь заболевших, за вчерашний день – 154. Общее число заболевших за весь период увеличилось до 5332. Летальных исходов – 37.

Как сообщает оперативный штаб Ямала, из 173 вновь заболевших почти все – жители населенных пунктов (165). При этом только в Новом Уренгое за сутки зафиксировано 100 случаев Covid-19. Второе место занимает Губкинский, где суточный прирост – 21 заболевший. Далее идут Салехард (+13), Пурпе (+9), Ноябрьск (+8), Муравленко (+6), Лабытнанги (+4), Тарко-Сале(+2). В Надыме и Красноселькупе по одному инфицированному.

Всего в населенны пунктах с начала пандемии заболели 3431человек. Из них 1847 – жители Нового Уренгоя.

На месторождениях среди вахтовиков за сутки выявлено восемь инфицированных. Общее число заболевших вахтовиков увеличилось до 1901.

По данным оперштаба, сейчас в больницах округа находятся 28 пациентов, состояние которых медики оценивают как тяжелое. Состояние еще троих – крайне тяжелое.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 29.06.20

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