Резкий рост: на Ямале за сутки выявлено 248 случаев коронавируса

На Ямале 30 июня выявлено 248 новых случаев Covid-19. За вчерашний день – 173 заболевших, то есть суточный прирост – плюс 75. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось в округе до 5580.

Почти все новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в населенных пунктах, где за сутки заболели 213 человек. На месторождениях среди вахтовиков 35 новых случаев Covid-19.

Стоит отметить, что если в начале пандемии на Ямале чаще болели именно вахтовые рабочие, то сейчас рост заболеваемости стабильно фиксируется именно среди жителей округа – в населенных пунктах. Так, за весь период на месторождениях выявлено 1936 случаев инфекции. В городах и районах заболели 3633 ямальца.

Как сообщает оперативный штаб региона, коронавирусные антирекорды по-прежнему бьет Новый Уренгой, где суточный прирост составил 134 случая. С начала пандемии диагноз у новоуренгойцев подтверждался 1981 раз. В Губкинском на 30 июня 18 вновь заболевших, в Салехарде – 13. По десять человек инфицировались в Тарко-Сале и в Ноябрьске.

В больницах региона сейчас находятся 28 человек, состояние которых врачи оценивают как тяжелое. В крайне тяжелом состоянии находятся четыре пациента.

В оперативном штабе ЯНАО подчеркивают, что на Ямале ежесуточно проводится огромное количество тестов на ковид. Так, за последние сутки было проведено 4 тыс 457 исследований.

«В населенных пунктах Ямала продолжается развитие эпидемиологических цепочек в домашних очагах. Мы видим рост заболеваемости, связанный с выявлением инфекции у тех, кто был в близком контакте с ранее заболевшими. Это члены семьи, друзья и коллеги по работе. Как правило, в семейных очагах заболевает большее число контактных, ведь люди контактируют продолжительное время. Этим отчасти обусловлен рост заболеваемости в населенных пунктах.

Стоит отметить, что специфика летнего сезона в ЯНАО, когда жители традиционно очень много передвигаются по региону и в другие крупные города, с самого начала не позволяла нам надеяться на существенное снижение заболеваемости. Люди уезжают в отпуска, многие уже возвращаются и выходят на работу. Мы каждый день фиксируем случаи заболевания у тех, кто недавно вернулся из других регионов, кто ехал через крупные города России. Поэтому в нашем регионе настороженность по коронавирусу у всех задействованных ведомств достаточно высокая. И готовность реагировать тоже», – прокомментировала ситуацию глава оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

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