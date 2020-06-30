На Ямале ревнивый муж убил свою молодую жену и ее младшую сестру

На Ямале возбуждено уголовное дело по факту убийства двух девушек. Одной из погибших был 21 год, вторая – ее 18-летняя сестра. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла в ночь на 29 июня в поселке Тазовский.

Трупы убитых были обнаружены в доме на ул. Геофизиков. «По предварительным данным, 24-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры, вызванной ревностью, нанес множественные удары ножом в шею и туловище своей 21-летней жене и ее 18-летней сестре. От полученных телесных повреждений обе девушки скончались на месте преступления», – уточнили в окружном Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тазовский район, Салехард, Дарья Котова

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