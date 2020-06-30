На Ямале опять продлен коронавирусный режим

Режим самоизоляции на Ямале продлен до 10 июля включительно. Об этом 30 июня сообщает оперативный штаб региона.

«Требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились. Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, деятельность которых разрешена в сегодняшних условиях, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности», – уточнили в оперштабе округа.

Для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет сохранились прежние условия. Им разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.

По-прежнему на Ямале запрещено проведение массовых мероприятий. Под запертом также выезды детских групп на отдых и оздоровление, выезды спортсменов на сборы и соревнования.

В число разрешенных занятий с 3 июля попали подготовка и сдача нормативов ГТО на открытых спортивных площадках. Также разрешено следовать до пунктов проведения ЕГЭ.

Для Нового Уренгоя, где зафиксирована вспышка коронавируса, ничего не изменилось. Там действуют дополнительные ограничения для въезжающих в город жителей других регионов России.

Напомним, по состоянию на 30 июня на Ямале в общей сложности коронавирусом заболели 5580 человек. Больше всего инфицированных в Новом Уренгое, там Covid-19 подтверждался у горожан 1981 раз.

Салехард, Дарья Котова

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