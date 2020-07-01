В Новом Уренгое от коронавируса скончались еще два человека

В больнице Нового Уренгоя скончались двое мужчин в возрасте 52 года и 57 лет. У обоих лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. С начала пандемии на Ямале зафиксировано 39 летальных исходов от Covid-19.

Как уточнила 1 июня руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, оба пациента были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь протекала тяжело.

«У обоих пациентов заболевание осложнилось дыхательной недостаточностью. У пациента 52 лет заболевание протекало на фоне имеющейся кардиологической патологии. Медики городской больницы приложили все усилия для спасения пациентов. К сожалению, интенсивная терапия не оказала ожидаемого эффекта», – уточнила Татьяна Бучкова.

Напомним, 30 июня ямальские власти приняли решение продлить в округе режим самоизоляции до 10 июля включительно.

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