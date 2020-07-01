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Среда, 1 июля 2020, 23:02 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Среди регионов «тюменской матрешки» Ямал показал самую высокую явку

По предварительным данным Ямал среди регионов «тюменской матрешки» показал самую высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию. Сейчас избирательные участки подсчитывают окончательные результаты.

Как уточняет избирком ЯНАО, по данным на 18 часов явка на Ямале составила 78,84% от числа участников голосования, внесенных в списки на момент открытия участков. Свой выбор сделали 290 706 ямальцев. В соседнем ХМАО явка к этому времени составила 56,81%. В Тюменской области – 73,5%.

На Ямале некоторые территории продемонстрировали и вовсе поразительный результат. По данным окружного избиркома, в числе лидеров семь районов. Так, явка в Красноселькупском районе достигла отметки 93,31%. Ямальский район – 90,48%. Далее следуют Приуральский район (85,77%), Шурышкарский район (85,54%), Тазовский район (85,38%), Пуровский район (79,78%), Надымский район (77,35%).

А вот в крупных городах Ямала явка оказалась ниже районных показателей. Салехард и Новый Уренгой показали явку 76,92% и 73,32% соответственно. Губкинский – 82,09%, Муравленко – 81,51%, Лабытнанги – 77,20%, Ноябрьск – 77,18%.

Салехард, Дарья Котова

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