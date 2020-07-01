Среди регионов «тюменской матрешки» Ямал показал самую высокую явку

По предварительным данным Ямал среди регионов «тюменской матрешки» показал самую высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию. Сейчас избирательные участки подсчитывают окончательные результаты.

Как уточняет избирком ЯНАО, по данным на 18 часов явка на Ямале составила 78,84% от числа участников голосования, внесенных в списки на момент открытия участков. Свой выбор сделали 290 706 ямальцев. В соседнем ХМАО явка к этому времени составила 56,81%. В Тюменской области – 73,5%.

На Ямале некоторые территории продемонстрировали и вовсе поразительный результат. По данным окружного избиркома, в числе лидеров семь районов. Так, явка в Красноселькупском районе достигла отметки 93,31%. Ямальский район – 90,48%. Далее следуют Приуральский район (85,77%), Шурышкарский район (85,54%), Тазовский район (85,38%), Пуровский район (79,78%), Надымский район (77,35%).

А вот в крупных городах Ямала явка оказалась ниже районных показателей. Салехард и Новый Уренгой показали явку 76,92% и 73,32% соответственно. Губкинский – 82,09%, Муравленко – 81,51%, Лабытнанги – 77,20%, Ноябрьск – 77,18%.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 01.07.20

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