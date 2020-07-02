Эксперты оценили высокий уровень мобилизации ямальцев на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Избирком ЯНАО в четверг, 2 июля, озвучил данные по голосованию в округе. Ямал показал самую большую явку среди регионов УрФО – 80,76%.

«Одобрили внесение поправок в конституцию России – 89,16% голосующих, лишь – 10,29% проголосовали против», – официально уже прокомментировали в Избирательной комиссии ЯНАО.

«Существенных нарушений на Ямале наши наблюдатели не зафиксировали. Единственный инцидент в Ноябрьске, когда была предпринята попытка вынести бюллетень за пределы участковой комиссии, сразу удалось пресечь. Считаю, что наша большая команда наблюдателей – более чем 1100 человек, сработала на высоком уровне. Очень важно, что не было ни одного случая нарушения эпидемиологической безопасности», – прокомментировал председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.

Политологи также отметили высокую организацию голосования на Ямале.

«Внутренняя политика на Ямале продемонстрировала стабильность в сложных условиях. План усилить призыв для населения голосовать на дому – сработал. Больше трети от всех голосующих, а это больше 100 тысяч, подали заявки на приезд членов участковых комиссий домой. Сделано все для того, чтобы рассредоточить голосующих и не допустить скопления на избирательных участках. Профилактика распространения коронавируса на лицо. После этого не может быть претензий к организации голосования», – прокомментировал политолог Шамиль Рак.

Как сообщается на сайте ЦИК РФ, на Ямале в список тех, кто мог проголосовать, были включены 368 тыс 727 ямальцев. Свой выбор сделали 297 тыс 772 избирателя.

Салехард, Дарья Котова

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