В Новом Уренгое от кронавируса скончались две пенсионерки

В больнице Нового Уренгоя скончались две женщины, у которых был подтвержден коронавирус, сообщает 3 июля оперативный штаб региона.

Пациентки в возрасте 68 и 65 лет были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии. «Болезнь осложнялась сопутствующими хроническими заболеваниями и дыхательной недостаточностью. Пациентки находились на ИВЛ. Ни интенсивная, ни лекарственная терапия не принесли ожидаемого результата. Несмотря на старания медиков, спасти жизни женщин не удалось», – рассказала руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

С начала пандемии на Ямале от коронавируса скончались 42 человека. Почти все – пациенты больницы Нового Уренгоя. Как сообщал «Новый День», в газовой столице Ямала в срочном порядке строится ковидарий, рассчитанный на 200 мест.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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