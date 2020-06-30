На Ямале в главном очаге Covid-19 в срочном порядке строят новый ковидарий

В Новом Уренгое до осени будет построен новый инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб региона, ковидарий должен быть построен к октябрю 2020 года. Он будет рассчитан на 200 мест. Госпиталь строят неподалеку от городской больницы Нового Уренгоя.

Ямальские власти спешат со строительством. На площадке задействовано 14 единиц техники, работают 113 человек. Строители 10 июля планируют начать монтаж металлоконструкций объекта.

Как сообщал «Новый День», именно в Новом Уренгое сложилась самая неблагоприятная эпидобстановка. С начала пандемии в газовой столице региона было зафиксировано 1981 случай коронавирусной инфекции. При этом общее число заболевших в населенных пунктах Ямала – 3644. Это данные на 30 июня.

«Мы видим, что в Новом Уренгое ситуация все еще развивается. Сейчас на стабилизацию эпидемиологической обстановки брошены все силы ямальского здравоохранения, помогают медики из других регионов», – прокомментировала глава оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Из-за роста заболеваемости именно в Новом Уренгое губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение создать в городе еще один оперативный штаб – городской. Его возглавил замгубернатора Андрей Воронов, курирующий в округе вопросы строительства.

Новый куратор незамедлительно вылетел в Новый Уренгой. Воронов начал с того, что призвал ужесточить требования к соблюдению действующих ограничений. «Рейдовых мероприятий станет больше. Будет разработан график проверки городских предприятий и организаций. Контролирующие службы проверят, соблюдаются ли условия обсервации вахтовых рабочих. В городских автобусах начнут работать общественники. Они будут раздавать маски и разъяснять необходимость соблюдения масочного режима», –пообещал чиновник.

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