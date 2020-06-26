Замгубернатора Ямала прокомментировал «коронавирусную» ситуацию в Новом Уренгое

Заместитель ямальского губернатора Андрей Воронов прибыл в Новый Уренгой, чтобы возглавить городской оперативный штаб.

Во время первого заседания оперштаба, которое прошло в онлайн-режиме, Воронов заявил, что медики города испытывают колоссальную нагрузку и ежедневно принимают десятки коронавирусных пациентов. «За последние сутки в городскую больницу поступило более 600 вызовов от горожан. Проведено 1100 исследований на коронавирус», – уточнил замгубернатора.

Чиновник призвал скоординировать усилия всех структур. Также он отметил, в Новом Уренгое будет усилен контроль соблюдения масочного режима, действующий в округе.

«Рейдовых мероприятий станет больше. Будет разработан график проверки городских предприятий и организаций. Контролирующие службы проверят, соблюдаются ли условия обсервации вахтовых рабочих. В городских автобусах начнут работать общественники. Они будут раздавать маски и разъяснять необходимость соблюдения масочного режима», – добавил глава городского штаба.

Ситуация с Covid-19 остается в округе напряженнной. За сутки было выявлено 149 новых случая коронавируса, сообщает 26 июня оперативный штаб региона. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 4858. Летальных исходов – 34.

Непосредственно в Новом Уренгое суточный прирост на 26 июня – 55 новых пациентов. Всего в газовой столице Ямала 1665 заболевших.

Напомним, губернатор Дмитрий Артюхов принял решение организовать в Новом Уренгое оперативный штаб, за работу которого будет отвечать замгубернатора Воронов, курирующий в регионе вопросы строительства. Он и представители окружного департамента здравоохранения незамедлительны вылетели в Новый Уренгой.

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