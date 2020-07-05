В Москве скончалась депутат ямальского заксобрания

После продолжительной болезни в Москве на 64-ом году жизни скончалась депутат ямальского заксобрания шестого созыва Людмила Иванова.

«Друзья! Земляки! Сегодня не стало моего коллеги, депутата законодательного Собрания ЯНАО Людмилы Николаевны Ивановой. Большая потеря... Невосполнимая утрата... Ее в буквальном смысле слова знал весь Ямал – доступная, понятная, своя... Всегда на передовой, всегда там, где трудно. Интересы Ямала и его жителей отстаивала на площадках всех уровней. Не боялась трудностей, помогала, за это ее любили избиратели. За это ценю и уважаю я. В том, что я состоялась, есть и ее заслуга. Всегда учила по-матерински, подсказывала, своей неуемной энергией подстегивала других, заставляла держать фронт. Мои искренние соболезнования семье, родным, близким и команде Людмилы Николаевны! Светлая память...», – написала коллега Ивановой, депутат Елена Лаптандер.

Источники «Нового Дня» в ямальском заксобрании уточнили, что Людмила Иванова давно и серьезно болела. Планируется, что похороны депутата состоятся в Москве.

Людмила Иванова родилась 1 июня 1956 года. Выпускница Одесского мединститута, Уральской академии государственной службы. В законодательном собрании действующего созыва Людмила Иванова занимала пост заместителя председателя комитета по госустройству и местному самоуправлению. В окружном парламенте она представляла партию «Единая Россия».

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