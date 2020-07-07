Лаборант из больницы Салехарда заявила, что ее по халатности заразили Covid-19 и «сделали инвалидом»

Лаборант окружной больницы Салехарда Екатерина Худи записала видео-ролик и распространила его в социальных сетях, чтобы рассказать свою историю. Автор обращения утверждает, что по вине своего руководства переболела коронавирусом и стала инвалидом.

35-летняя Екатерина Худи заявляет, что ее история тянется с мая – с момента, когда сотрудники Салехардской окружной больницы (СОКБ) были направлены в Сабетту, где коронавирусом массово заболели вахтовики.

«Бикбулатова (заведующая лабораторным отделением СОКБ Людмила Бикбулатова, – прим. Ред.) отправила сотрудников лаборатории, которые не имеют такого допуска, к вахтовикам брать мазки. И получается, они заразились – те люди, которые ездили», – рассказывает Екатерина.

По ее утверждению, завлабораторией знала, что ее подчиненные инфицировались, но скрыла это. И больные продолжали контактировать со здоровыми сотрудниками лаборатории. «Мы начали постепенно болеть все», – продолжает автор ролика.

15 мая сама лаборантка Худи, которая работала в лаборатории посменно, почувствовала себя плохо. Екатерина Худи уверена, что она, а затем ее дети, судя по характерным симптомам, заболели именно коронавирусом, хотя лабораторными тестами Covid-19 у нее не подтверждался. И врачи ей так и не поставили «коронавирусный» диагноз.

Автор обращения описывает, как протекала ее болезнь и делает вывод, что из-за осложнений и из-за халатности медиков «за 50 дней стала инвалидом». В конце ролика Худи приглашает посмотреть еще одно видео, как она гуляет с сыном, которого с трудом везет в коляске.

В департаменте здравоохранения ЯНАО «Новому Дню» сообщили», что уже ознакомились с роликом Екатерины Худи и смотрели его специалисты очень внимательно. В тот же день была инициирована проверка качества оказания медицинской помощи. До ее окончания никаких выводов чиновники ведомства озвучивать не будут. Как не будут и отвечать на разгневанные комментарии пользователей соцсетей, которые требуют рассказать, кто именно и чем именно лечил Екатерину.

В пресс-службе окружного депздрава «Новому Дню» уточнили, что закон отводит на подобную проверку 20 рабочих дней. Там заверили, что если информация подтвердится, то ведомством будут приняты как жесткие меры, так и управленческие решения.

Напомним, именно Сабетта весной вспыхнула от коронавируса. В рабочем поселке начали массово болеть вахтовики. Еще в конце апреля тревогу забили родственники рабочих, которые попросили ямальских чиновников вмешаться в ситуацию. Ответная реакция была быстрой. Ямальские власти тогда уточнили, что людей в Сабетте не бросили. В поселок выезжали медики, которые в начале мая взяли у вахтовиков 1929 проб. Тесты были доставлены в Салехард.

Салехард, Дарья Котова

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