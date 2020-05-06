Еще плюс 100: на Ямале от коронавируса вспыхнула Сабетта

На Ямале третий день подряд растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Ежедневно фиксируются сотни случаев. По состоянию на 6 мая – плюс 105 вновь заболевших. Почти все инфицированные (95 человек) – вахтовики. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 выросло в округе до 925.

Из 95 вновь заболевших вахтовиков 65 проживают в вахтовом поселке Сабетта (Ямальский район). Всего в Ямальском районе 344 подтвержденных случаев Covid-19.

Как сообщал «Новый День», в конце апреля тревогу забили родственники рабочих. Супруга одного из вахтовиков в телефонном разговоре с корреспондентом «Нового Дня» сообщила, что в Сабетте застряли люди, нанятые московской строительной компанией «Велесстрой» (один из подрядчиков проекта Ямал СПГ).

«Руководство «Велесстроя» успело покинуть Сабетту, все менеджеры улетели в Москву, чтобы там самоизолироваться из-за угрозы распространения коронавируса. А вот рабочих оставили в поселке. Муж рассказывает, что среди вахтовиков очень много заболевших. ОРВИ это или Covid-19, никто не знает. Есть тяжело больные. Тесты на новую инфекцию делали не всем» – сообщала супруга одного их вахтовиков.

Ямальские власти тогда уточнили, что людей в Сабетте не бросили. В поселок выезжали медики, которые взяли 1929 проб. Тесты были доставлены в Салехард.

В среду, 6 мая, руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова уточнила, что сегодняшний всплеск Covid-19 – это результат массового тестирования вахтовиков из Сабетты. Многие из них приехали на работу еще в марте.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекции на Ямале заболели 679 рабочих, прибывших на вахту. Помимо Ямальского района очагом инфекции стали предприятия Нового Уренгоя, где общее число заболевших – 253. В зону риска уже попал и Салехард, где число инфицированных вахтовиков за сутки удвоилось – 46 случаев, новых – 22.

В населенных пунктах округа за сутки выявлено 10 новых случаев коронавируса. Всего заболевших – 246. Лидируют Салехард (всего 88 заболевших) и Новый Уренгой (всего 69 заболевших).

Сабетта, Салехард, Дарья Котова

Сабетта, Салехард. Другие новости 05.05.20

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