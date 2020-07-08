Двухгодовалого ребенка, пропавшего на Ямале, нашли мертвым

Спасатели нашли тело двухгодовалой девочки, пропавшей 7 июля вечером. Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по ЯНАО, ребенок утонул.

Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Маленькая девочка утонула в ручье. В окружном Следкоме уточнили, что тело поисковый отряд обнаружил сегодня, 8 июля.

Как сообщал «Новый День», 7 июля двухлетняя девочка одна гуляла во дворе частного дома в селе Катравож Приуральского района и пропала. Ее поиски велись со вчерашнего дня. К спасателям присоединились волонтеры.

Прокуратура ЯНАО уже организовала проверку. «В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики по своевременному выявлению фактов социального неблагополучия в семьях с детьми, а также исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – заявили 8 июля в окружной прокуратуре.

Приуральский район, Салехард, Дарья Котова

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