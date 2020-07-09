Скрывали ЧП: на Ямале из-за «нефтяной» реки «дочки» Газпрома возбуждено уголовное дело

Следком Ямала возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки ПякуПур нефтепродуктами. Виновник ЧП – «дочка» Газпрома. Топ-менеджеры компании скрыли информацию о столь серьезном происшествии.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, дело возбуждено по ч.1 ст.237 УК РФ (сокрытие информации о событиях, фактах и явлениях, создающих опасность для окружающей среды).

«По данным следствия, 27 июня на Восточно-Пякутинском месторождении АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» произошел прорыв нефтепродуктопровода, в результате чего часть нефтепродуктов попала в акваторию рек Пякупур и Котутаяха. Сообщение об аварии из АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в Северо-Уральское управление Ростехнадзора поступило только 30 июня 2020 года», – уточняет Следком.

Сейчас силовики выясняют, кто из сотрудников компании виноват в том, что информация в надзирающие ведомства поступила с таким опозданием.

Как сообщал «Новый День», тревогу забили жители Ямала. «На реке ПякуПур вверх по течению с Муравленковского моста (мост между карамовкой и Муравленко) впадает речушка с нефтепродуктами, понтонные заграждения не помогают, нефть идет через вверх. Река уже грязная, запах нефтепродуктов. Кто знает про эту аварию?», – такое сообщение появилось в социальных сетях.

Через два дня после ЧП выступила и окружая прокуратура. В ведомстве пообещали провести проверку и просили жителей Ямала сообщать все, что им известно о данном инциденте. К слову, на официальном сайте «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в ленте новостей о ЧП не сообщается.

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