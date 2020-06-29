Жители Ямала попросили прокурора разобраться с «нефтяной» рекой

Жители Ямала сообщили о загрязнении реки ПякуПур, в которую попали нефтепродукты. Нефтяные пятна дошли до Тарко-Сале.

О ЧП сообщили пользователи группы «Тарко-Сале/ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте». «На реке ПякуПур вверх по течению с Муравленковского моста (мост между карамовкой и Муравленко) впадает речушка с нефтепродуктами, понтонные заграждения не помогают, нефть идет через вверх. Река уже грязная, запах нефтепродуктов. Кто знает про эту аварию?», – сообщил житель Ямала под ником Евгений.

Он добавляет, что река ПякуПур – любимое место рыбаков. «Обидно, если не устранят последствия. Распространите, пожалуйста, эту информацию», – написал Евгений. Письмо на имя прокурора ЯНАО уже отправил активист Алексей Шевцов. Как сообщил «Новому Дню» Шевцов, он просит ведомство организовать проверку.

На сайте надзорного ведомства 29 июня появилась информация, что прокуратурой округа уже организована проверка информации о загрязнении водного объекта нефтесодержащей жидкостью.

«В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению водного объекта и привлечению их к установленной законом ответственности, в том числе по возмещению причиненного вреда. Природоохранная прокуратура предлагает гражданам, располагающим сведениями о данном инциденте, сообщить их по телефону – (3499) 53-21-08», – обращается к ямальцам прокуратура ЯНАО.

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