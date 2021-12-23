Учёные не нашли превышений содержания нефтепродуктов в Оби на Ямале

В водах Оби не нашли превышения содержания нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ямала 23 декабря 2021 года. Заявления сделано на основе исследований учёных, которые отбирали пробы в марте и августе 2021 года.

По данным пресс-службы, основная задача исследований – это оценка экологического состояния речных вод Оби, поступающих трансграничным переносом с территории ХМАО на Ямал и далее, в Обскую губу и акваторию Карского моря.

Та поясняют, что мониторинг проводили сотрудники Научного центра изучения Арктики, Тюменского государственного университета и Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН. Были выбраны 3 точки отбора воды: в районе деревни Казым-Мыс (р. Большая Обь), села Азовы (р. Малая Обь) и на севере около села Салемал (р. Хаманельская Обь), в непосредственной близости перед впадением в Обскую губу.

«Результаты исследований выявили положительную динамику качества вод в низовьях реки. По сравнению с прошлым годом, на устье Оби снизилось содержание нефтепродуктов», – рассказал директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин, которого цитирует пресс-служба правительства Ямала.

По его данным, не обнаружено ни одной пробы с превышением допустимых концентраций по нефтепродуктам.

Исследования проводились в рамках проекта Западно-Сибирского НОЦ «Обеспечение экологической и биологической безопасности Обь-Иртышского речного бассейна». Проект предполагает создание в округе к 2024 году системы мониторинга и прогнозирования экологического состояния Обь-Иртышского речного бассейна. Деньги на исследование предоставляет бюджет Ямала.

Также, по версии учёных, вода, которая прибывает с Югры, грязнее чем та, которая, пройдя по Ямалу, попадает в Обскую губу. Как пишет пресс-служба правительства, это связано с тем, что загрязнение реки в ЯНАО невелико. «Это происходит благодаря низкой антропогенной нагрузке на водный объект в регионе, прибавлению вод рек Урала (р. Сыня, Войкар, Собь и др.) и процессам самоочищения вод», – сообщается на официальном сайте правительства.

Вместе с этим в апреле 2021 года прокуратура Ямала обнаруживала загрязнение Оби нефтепродуктами после аварии на подводном продуктопроводе АО «СибурТюменьГаз» в ХМАО. Причём авария произошла как раз в марте 2021 года. «27.04.2021 вблизи с. Горки Шурышкарского района зафиксированы признаки загрязнения р. Большая Обь нефтесодержащей жидкостью», – сообщали в надзорной инстанции.

Салехард, Наталья Ефремова

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