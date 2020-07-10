Суд вынес приговор ямальцу, который из-за тысячной купюры до смерти забил свою младшую сестру

В колонию строго режима на семь лет отправился житель Ямала, убивший младшую сестру из-за пропажи тысячной купюры. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, накануне суд вынес приговор 53-летнему жителю села Горки Шурышкарского района.

Как сообщал «Новый День», в сентябре 2019 года 53-летний мужчина до смерти забил свою младшую сестру из-за тысячи рублей. «Обвиняемый пригласил в гости сестру. В ходе застолья мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил родственницу в краже тысячерублевой купюры. Между ними произошла ссора, и хозяин квартиры жестоко избил 49-летнюю женщину», – ранее уточняли в окружном Следкоме.

Избитая женщина смогла уйти из дома брата, но вскоре умерла от полученных травм. Тело потерпевшей обнаружили односельчане.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый признал свою вину и не отрицал, что поднял руку на сестру. Свои действия он объяснил пьянкой.

Шурышкарский район, Дарья Котова

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