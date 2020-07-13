Прокуратура ЯНАО нашла очередную странную сделку между муниципалами и компанией олигархов Бикова и Боброва

Ямальская прокуратура в суде оспорила договоры аренды муниципального имущества Надымского района и АО «Ямалкоммунэнерго».

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2017 года и в апреле 2019 года коммунальщики заключили с районной администрацией два договора аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества. В результате АО «Ямалкоммунэнерго» были переданы объекты коммунальной инфраструктуры – котельные, сети тепло-водоснабжения и водоотведения.

При этом срок эксплуатации объектов превысил пять лет. И при таких условиях местные власти не могли просто сдать в аренду сети – они были обязаны заключить концессионное соглашение.

«Указанные обстоятельства нарушают права муниципального образования на эффективное и рациональное использование муниципального имущества, собственником которого оно является, а также поступление доходов в бюджет и развитие добросовестной конкуренции», – сообщили 13 июля в окружной прокуратуре.

Ведомство оспорило сделку, направив в суд два исковых заявления с требованием признать договоры ничтожными.

«Решениями регионального Арбитражного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Судебный акт не вступил в законную силу», – отметили в прокуратуре ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», в июне состоялся аналогичный судебный процесс, посвященный договорным отношениям между администрацией Красноселькупского района и ООО ЭК «Тепло-Водо-Электро-Сервис» (100% «дочка» ресурсоснабжающей компании «Ямалкоммунэнерго»).

Чиновники Красноселькупского района в ноябре 2018 года передали коммунальщикам в долгосрочную аренду муниципальное имущество. Это 206 объектов коммунальной инфраструктуры, включая котельные и тепловодосети. И муниципалы также ограничились договором аренды, а не договором концессии.

Прокуратура ЯНАО тогда также обратилась с иском в суд и потребовала признать договор аренду с коммунальщиками ничтожным. Суд такую позицию поддержал, требования истца были удовлетворены в полном объеме.

По данным системы Seldon, энергетическая компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» (ТВЭС) создана в 2008 году и является «дочкой» акционерного общества «Ямалкоммунэнерго», которое в свою очередь подконтрольно «Корпорации СТС». Данная корпорация – один из бизнес-активов энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Отметим, что «Ямалкоммунэнерго» – крупное ресурсоснабжающее предприятие Ямала. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах.

Надымский район, Дарья Котова

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