На выборы в ямальское заксобрание заявились семь партий, одной в регистрации отказали

Избирком ЯНАО в понедельник, 13 июля, ровно в 18 часов прекратит прием документов от кандидатов в депутаты ямальского заксобрания.

Как сообщается на сайте окружной Избирательной комиссии, основные партии уже предоставили документы, необходимые для выдвижения кандидатов по одномандатным округа и по единому избирательному округу.

В их числе партия «Единая Россия», от которой будет больше всего кандидатов. По одномандатным округам единороссы выдвигают 11 человек, в списках – 55 кандидатов.В избиркоме также отметились представители партий «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и Коммунистическая партия социальной справедливости.

На сайте избиркома сообщается, что комиссия отказала в заверении кандидатов от «Регионального отделения политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Как уточнил «Новому Дню» глава ямальского избиркома Андрей Гиберт, документы, предоставленные данной партийной ячейкой, не соответствуют действующему законодательству.

Напомним, 13 сентября на Ямале пройдут выборы депутатов окружного заксобрания седьмого созыва.

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