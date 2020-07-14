Прокуратура ЯНАО: родители погибшей двухлетней девочки злоупотребляли алкоголем

Ямальская прокуратура озвучила итоги проверки, которая проводилась из-за трагедии в Приуральском районе. 7 июля в селе Катравож пропала двухлетняя девочка, на следующий день спасатели обнаружили тело ребенка. Девочка утонула в ручье.

14 июля в надзорном ведомстве сообщили, что прокуратура провела проверку деятельности органов системы профилактики. Выяснилось, что чиновники и полиция проблемной семьей не занимались.

«Установлено, что родители несовершеннолетней злоупотребляют спиртными напитками и систематически оставляют ее без присмотра, что повлекло гибель малолетней. Проверка показала, что с октября 2018 года семья ребенка состояла на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних Приуральского района», – сообщает прокуратура.

В марте 2019 года комиссия сняла неблагополучную семью с учета. При этом родители ребенка по-прежнему не работали, продолжали пить и отказывались лечиться от алкогольной зависимости. Снятие с учета означало, что чиновники больше не обязаны возиться с такими родителями и проводить профилактические мероприятия.

«Аналогичные нарушения выявлены в ОМВД России по Приуральскому району. В этой связи прокурор главе администрации района и начальнику территориального ОМВД России внес представления об устранении нарушений закона, потребовано их безотлагательное рассмотрение», – резюмировали в прокуратуре ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла 7 июля. Вечером двухлетняя девочка одна гуляла во дворе частного дома в селе Катравож Приуральского района и пропала. На следующий день тело ребенка обнаружили спасатели. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Маленькая девочка утонула в ручье.

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