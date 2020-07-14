В Новом Уренгое скончался экс-депутат, почетный гражданин Ямала

В Новом Уренгое 14 июля на 81-ом году жизни скончался почетный гражданин города и Ямала, экс-депутат гордумы Игорь Подовжний.

Игорь Подовжний в 1961 году окончил Свердловский сельхозинститут. В 1982 году приехал на Ямал. Много лет он возглавлял автотранспортное предприятие ООО «Газпром добыча Уренгой». С 1997 года пять раз избирался депутатом гордумы Нового Уренгоя. С 2005 года был спикером думы. Это один самых уважаемых новоуренгойцев.

Руководство компании, выражая соболезнование, подчеркивает, что Игорь Моисеевич оставил добрый след в жизни многих северян. «Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» А.Ю. Корякин и весь коллектив предприятия скорбит вместе с родными и близкими и выражает глубокое соболезнование», – говорится в сообщении компании.

Свои соболезнования выразил и мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз. «Его работоспособность, открытость, честность, принципиальность – пример для всех, кто знал Игоря Моисеевича и был с ним знаком», – написал глава Нового Уренгоя.

«Многолетняя профессиональная и общественная деятельность Подовжнего Игоря Моисеевича снискали заслуженное уважение и авторитет жителей Нового Уренгоя и жителей муниципальных образований автономного округа, руководителей предприятий и организаций, коллег-депутатов, органов местного самоуправления, исполнительной и законодательной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, других субъектов Российской Федерации», – говорится в официальном сообщении думы Нового Уренгоя.

Напомним, что депутатом гордумы в данный момент является сын Игоря Подовжнего – Дмитрий.

Игорь Подовжний рожился 28 октября 1939 года.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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