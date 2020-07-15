На Ямале число заболевших коронавирусом превысило 8,5 тысяч человек

На Ямале по-прежнему ежедневно подтверждается порядка 200 новых случаев коронавируса. По состоянию на 15 июля заболели 202 человека. Число инфицированных с начала пандемии – 8 тыс 572 человека. Выздоровели 3 тыс 535 ямальцев. Летальных исходов – 57.

Среди вахтовиков на месторождениях суточный прирост составил 40 случаев (всего 2 тыс 357). В населенных пунктах – 162 (всего 6 тыс 215), уточняет оперативный штаб региона.

Как сообщал «Новый День», в Новом Уренгое опять зафиксирован рост, там плюс 100 заболевших. Второе и третье место по заболеваемости занимают Губкинский и Тарко-Сале, где совокупно 33 новых случая Covid-19.

Сейчас в больницах округа находятся 19 человек, состояние которых медики оценивают как тяжелое. Еще два человека в крайне тяжелом состоянии.

В оперштабе подчеркивают, что на Ямале ежедневно проводится большое число исследований на коронавирус. За минувшие сутки в лаборатории поступило более 5 тыс тестов.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 15.07.20

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