В мэрии Шурышкарского района работает следственная группа, силовиков интересуют контракты на 300 миллионов

В понедельник, 20 июля, в администрации Шурышкарского района проводится выемка документов. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в село Мужи выехала оперативно-следственная группа. Обыски проводятся в рамках ранее возбужденного дела, связанного с муниципальными контрактами.

В пресс-службе окружного Следкома напомнили, что уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Как сообщал «Новый День», ранее прокуратура ЯНАО изучила контракты районной администрации и муниципального предприятия «СпецТрансСервис». Силовиков интересует судьба 300 млн рублей, выделенных из бюджета.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что руководство МУПа и чиновники довели муниципальное предприятие до кризисного состояния, давая при этом возможность хорошо заработать частным структурам.

«Должностные лица МУП «СпецТрансСервис» и администрации района в целях неосновательного обогащения и получения при собственных минимальных затратах сверхдоходов, фактически обеспечили переток бюджетных средств, выделяемых в значительных размерах на содержание, развитие и надежное функционирование дорожного хозяйства, ЖКХ и транспортной инфраструктуры, в аффилированные с ними коммерческие организации», – ранее сообщала прокуратура ЯНАО. Как уточняют в СУ СКР по ЯНАО, в результате бюджетной системе муниципального образования с 2017 по 2019 годы причинен ущерб в размере более 300 млн рублей.

В ведомстве также подчеркивают, что в результате незаконных действий руководства юридического лица, а также должностных лиц администрации, унитарное предприятие лишилось возможности не только развиваться, но и осуществлять текущую финансово-хозяйственную деятельность. «Что привело предприятие к кризисному состоянию, неспособности рассчитываться по обязательствам и потребности в существенных затратах для его финансового оздоровления», – резюмировали в надзорном ведомстве.

Фигуранты дела пока не названы.

Мужи, Шурышкарский район, Дарья Котова

Мужи, Шурышкарский район. Другие новости 20.07.20

В ЯНАО за сутки больше всего случаев Covid-19 выявлено в Ноябрьске и Новом Уренгое. / На Ямале, где растет число заболевших коронавирусом, опять продлили особый режим. / К выходным число заболевших коронавирусом на Ямале превысит девять тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»