Президент Путин наградил стерховода и сенатора от ЯНАО Ермакова

Сенатор от ЯНАО Александр Ермаков, который знаменит тем, что организовал полет Владимира Путина со стрехами, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован 21 июля на официальном портале правовой информации. Документ глава государства подписал накануне – 20 июля. Награда ямальскому сенатору присвоена «за большой вклад в развитие парламентаризма» и многолетнюю добросовестную работу.

64-летний Александр Ермаков заседает в Совфеде с 2013 года. Полномочия представителя ямальского заксобрания в Совете Федерации продлевались в 2015 году и закончатся они в текущем году.

В политику Ермаков пришел в 1996 году и начал с движения «Наш дом – Россия», активистом которого он являлся. Затем будущий сенатор имел отношение к организации крупных предвыборных кампаний, включая предвыборную кампанию экс-губернатора Тюменской области, а ныне мэра Москвы Сергея Собянина. С 1999 года Ермаков курировал ямальский фонд «Стерх». На всю страну Ермаков прославился, когда стал соорганизатором полета Путина со стрехами.

Как сообщал «Новый День», за время своей работы в Совете Федерации Ермаков стабильно декларирует свой доход в размере порядка 5 млн рублей. Напомним, в Совфеде ямальский политик входит в комитет по федеративному устройству и региональной политике.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 21.07.20

УрФО занимает последнее место по коэффициенту выздоровевших от коронавируса (ИНФОГРАФИКА). / Антирекорд: на Ямале от коронавируса за сутки скончались четыре человека. / В мэрии Шурышкарского района работает следственная группа, силовиков интересуют контракты на 300 миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»