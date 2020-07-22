На Ямале за сутки от коронавируса вновь скончались четыре человека

В больнице Нового Уренгоя скончались четыре пациента, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Об этом 22 июля сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. Общее число летальных исходов от Covid-19 увеличилось в округе до 68.

«Вынуждены констатировать четыре летальных случая в новоуренгойской больнице среди пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Самому молодому из них 45 лет. Остальные пациенты старше 50-ти. Течение болезни было тяжелым и осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Несмотря на усилия медиков спасти пациентов не удалось», – уточнила Бучкова.

Такое количество смертей фиксируется на Ямале второй день подряд. Как сообщал «Новый День», во вторник, 21 июля, от коронавируса также скончались четыре человека. Три человека умерли в больнице Нового Уренгоя и один пациент умер в Пуровском районе. Самому молодому из них было 47 лет.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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