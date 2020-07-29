Жители Ямала будут голосовать за депутатов заксобрания три дня

Выборы депутатов ямальского заксобрания растянутся на три дня. Избиратели смогут проголосовать 11, 12 и 13 сентября.

Глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт, комментируя нововведение, сослался на решение ЦИК России. Многодневное голосование объясняется «созданием условий для защиты здоровья граждан».

«Для всех избирателей, членов участковых избирательных комиссий, волонтеров и наблюдателей в целях профилактики и охраны здоровья ямальцев Избирательная комиссия автономного округа закупит средства индивидуальной защиты: одноразовые маски, перчатки, ручки индивидуального пользования. На участках будет производиться температурный контроль и обработка рук дезинфицирующим средством», – добавил Андрей Гиберт.

Как сообщал «Новый День», на региональные выборы заявились 312 кандидатов в депутаты заксобрания ЯНАО. В предвыборную гонку включились семь партий – четыре парламентских (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия») и три непарламентских (Коммунистическая партия социальной справедливости, партия «Родина» и партия Роста).

Выборы были назначены на 13 сентября ткущего года.

Салехард, Дарья Котова

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