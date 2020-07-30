Водитель из Салехарда, протащивший инспектора ГИБДД по дороге, получил реальный срок

В Салехарде 40-летний мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы за нападение на автоинспектора. Об этом 30 июля сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Инцидент произошел в конце апреля 2020 года. Как сообщал «Новый День», пьяный 40-летний водитель на автомобиле «Газель» ехал по дороге «Салехард-Аэропорт». Автоинспектор остановил машину и попросил водителя предъявить документы.

«После требования предъявить документы водитель начал движение, совершив наезд на сотрудника полиции. Во время движения полицейский зацепился одеждой за ручку двери автомобиля и в таком состоянии обвиняемый на большой скорости протащил его по проезжей части на значительное расстояние», – ранее уточняли в окружном Следкоме.

Как выяснилось позднее, водитель «Газели» еще и был лишен прав за нарушение правил дорожного движения.

Мужчину судили по двум статьям УК РФ – ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Салехард, Дарья Котова

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