Ямальские главы опубликовали декларации за 2019 год, только мэр Ноябрьска смог увеличить свой доход

На Ямале главы городов и сельских территорий в пятницу, 31 июля, опубликовали свои декларации о доходах за 2019 год. Большинству из них он не принес позитивного результата в части увеличения.

Не смогли увеличить свои доходы и остались на прежнем, по сравнению с 2018 годом, уровне – мэр Нового Уренгоя Иван Косториз (16,2 млн), глава Ямальского района Андрей Кугаевский (18,5 млн), Тазовского района Василий Паршаков (12,4 млн), глава Лабытнанги Марина Трескова (11,4 млн), Пуровского района Андрей Нестерук (10,6 млн), Приуралья – Иван Сакал (11,5 млн), мэр Муравленко Александр Подорога (12,3 млн) и Шурышкарского Андрей Головин (12,3 млн).

Самый скромный доход оказался у мэра Салехарда Алексея Титовского, который успел поработать на своем посту лишь 10 месяцев. За 2019 год он заработал 5,4 млн рублей.

А вот рост доходов показал лишь один глава – мэр Ноябрьска Алексей Романов, который задекларировал 16,6 млн рублей. Как пояснили «Новому Дню» в мэрии города, игнорирование отпуска позволило главе Ноябрьска увеличить доход на 4 млн. Источники в городской администрации пояснили, что повлияло на эту сумму лишь выплата за не использованный отпуск в 110 дней. Это рекорд работы без отдыха среди всех глав городов и районов.

Увеличение доходов наблюдается также у мэра города Губкинский Андрея Гаранина (почти 15 млн за 2019 г) и главы Красноселькупского района Юрия Фишера (11, 4 млн за 2019 год). Сравнение с 2018 годом не репрезентативно, так как с момента их назначения не прошло и двух календарных лет.

Для чиновников Ямала такая финансовая картина – нонсенс. Сегодня опубликовали свои данные о доходах члены правительства ЯНАО – у всех снижение доходов на треть, а то и в два раза. Новые цифры связаны с решением Артюхова пересмотреть уровень заработных плат у чиновников. Как сообщал «Новый День», сам губернатор Ямала Дмитрий Артюхов задекларировал более 30,7 млн рублей, вместо почти 65 млн по итогам 2018 года.

«Решение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова об урезание зарплат самым «крутым VIP-ам» округа довольно показательно. Во-первых, на фоне падения доходов и покупательной способности населения зарплаты чиновников из правительства смотрелись чересчур необоснованно и вызывали закономерные вопросы. Во-вторых, в этом, безусловно, есть и некая доля того самого стиля «молодого технократа», который должен принимать решения по оптимизации. Ну и в-третьих, это демонстрация того, что Артюхов окреп в своей должности. Думаю, что и в этом году мы увидим нечто подобное, особенно на фоне прошедшей пандемии», – прокомментировал политолог Шамиль Рак.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 31.07.20

Ямальский губернатор Артюхов раскрыл свои доходы: цифры сильно изменились. / На Ямале почти в два раза сократилось число заболевших коронавирусом. / «И я не уберегся от этой беды»: губернатор Ямала Артюхов заболел коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»