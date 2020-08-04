Жители ямальского села попросили Медведева вмешаться в строительство хоккейного корта

Жители ямальского села Горки Шурышкарского района направили председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву обращение. Люди выступают против строительства открытого хоккейного корта, так как его планируют возвести рядом с угольной котельной. Спасти спортивный объект от сажи попросили порядка 20 человек – столько подписей собрала петиция селян.

Активную позицию заняла депутат собрания депутатов Горковского МО Наталья Русских. Она считает, что место под строительство хоккейного корта выбрано крайне неудачное.

«С экологической точки зрения здесь строить площадку никак нельзя. Ее будет постоянно заваливать пеплом. И такой опыт уже был: на этом месте стоял детский сад, а когда построили большую котельную на угле, детей просто не выводили гулять, они гуляли в другом месте. Все возмущаются, все против», – рассказала Наталья Русских.

Селяне поддержали такую позицию и тоже возмущены. Люди также заостряют внимание на том, что рядом с будущим кортом находится узкая улица. Родители, которые будут привозить детей на тренировки, начнут перегораживать проезжую часть. А это затруднит проезд для спецавтотранспорта котельной, и для медиков – рядом станция скорой помощи.

Жители села Горки не против нового хоккейного стадиона, но просят выбрать под строительство другое место. Иначе хоккеисты будут кататься на коньках по саже.

Как сообщается на сайте ямальского отделения партии «Единая Россия», строительство нового открытого хоккейного корта было включено в программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды». Возведение объекта началось в июле 2020 года. Сейчас подрядная организация уже готовит участок к строительству корта, материалы завезены. Горковские депутаты просят единороссов повилять на ситуацию, пока не поздно.

Как сообщили 4 августа в реготделении «ЕР», для выяснения обстоятельств дела региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в ЯНАО направила официальные запросы в администрацию Шурышкарского района, а также в департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО.

Шурышкарский район, Салехард, Дарья Котова

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