Ямальский политик рассказал, как месяц болел коронавирусом

Первый заместитель спикера заксобрания ЯНАО Виктор Казарин переболел коронавирусом. Об этом ямальский депутат сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.

«Испытание длиною в месяц. Месяц назад появилось недомогание, обратился к врачам, и у меня подтвердилась коронавирусная инфекция. Лежал в больнице, прошел весь алгоритм лечения, затем наступил длительный период восстановления после болезни, но сейчас все в порядке, чувствую себя хорошо», – написал 4 августа депутат Казарин.

Он добавил, что уже вернулся к работе. И поблагодарил медиков, которые «относятся к пациентам профессионально и очень тепло».

60-летний Виктор Казарин возглавляет в заксобрании округа комитет по экономической политике, бюджету и финансам. Является кандидатом экономических наук. В окружной парламент баллотировался от партии «Единая Россия». И возглавляет в заксобрании фракцию единороссов.

Как сообщал «Новый День», коронавирус накануне подтвердился и у губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Глава региона также сообщил о своей болезни в социальных сетях. Он поделился, что чувствует симптомы заболевания. После того, как тест Артюхова на Covid-19 оказался положительным, губернатор самоизолировался у себя дома.

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