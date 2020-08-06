Партия «Родина» потеряла в ЯНАО несколько кандидатов: один скрыл свою судимость

Избирком ЯНАО 5 августа зарегистрировал список кандидатов в депутаты окружного заксобрания от политической партии «Родина». Регистрацию прошли 28 человек, четыре кандидаты выбыли из предвыборной гонки.

Как сообщает окружная избирательная комиссия, один кандидат от «Родины» скрыл свою судимость. В регистрации отказано еще троим. Так, до предвыборной гонки не допущен Игорь Харин, проживающий в Кировской области. Интересное совпадение по двум исключенным из списка кандидатам – Петр Банников и Владимир Гоголев. Оба – жители Удмуртской республики и оба работают сторожами. Из списка кандидатов также исключена 26-летняя жительница Костромской области Ирина Семенова.

Стоит отметить, что в партийном списке «Родины» очень много граждан, проживающих в других регионах РФ. К примеру, г-жа Семенова, исключенная из списка, заявилась на выбору сразу с несколькими коллегами – все они сотрудники костромской компании «Файерсекьюрити».

Выборы депутатов заксобрания ЯНАО седьмого созыва назначены на 13 сентября 2020 года.

Салехард, Дарья Котова

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