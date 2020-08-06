Ямальский губернатор, заболевший Covid-19, снял в регионе ряд коронавирусных ограничений

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление, которое снимает ряд ограничений, введенных в округе из-за пандемии коронавируса. О втором этапе послаблений 6 августа сообщили в оперативном штабе региона.

Одно из главных изменений – открытие детских садов. Дошкольные учреждения пока смогут работать на определенных условиях: группы будут заполняться наполовину, в каждой – не более 12 детей одновременно.

«Приоритет при зачислении ребят в группы будет отдаваться медицинским работникам и сотрудникам организаций, которые на втором этапе снятия ограничительных мероприятий выходят на работу из удаленного режима. Медосмотр перед посещением детского сада обязателен. Поликлиники возобновили их проведение», – уточнили в оперштабе.

С подобными оговорками, но все же могут возобновить свою работу учреждения дополнительного образования. Здесь заполняемость групп не должна превышать 10 человек.

Помимо этого Артюхов одобрил открытие фитнес-центров и торговых комплексов с площадью до 800 квадратных метров. Также с сегодняшнего дня на Ямале разрешается проведение ярмарок в городах и поселках Ямала.

Как сообщал «Новый День», 31 июля ямальский губернатор сообщил о том, что у него лабораторно подтвердился коронавирус. Об этом он рассказал на своих страницах в социальных сетях. «Сегодня чувствую первые симптомы. Небольшая слабость, небольшая температура», – добавил Артюхов, который теперь находится на самоизоляции у себя дома.

Салехард, Дарья Котова

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