До выборов в заксобрание Ямала допущено рекордное количество кандидатов

Избирком ЯНАО зарегистрировал 302 кандидата, которые могут участвовать в выборах депутатов окружного заксобрания. Всего было 312 заявок, отказ в регистрации получили 10 человек.

«Этап регистрации прошли 302 кандидата, что на 123 кандидата больше, чем в 2015 году», – прокомментировал глава ямальского избиркома Андрей Гиберт.

50 кандидатов будут избираться по 11 одномандатным округам, то есть в среднем четыре претендента на один депутатский мандат. Из 50 кандидатов 11 – самовыдвиженцы. По 11 человек выдвинули «Единая Россия» и ЛДПР. Еще 10 кандидатов идут от «Справедливой России» и семь – от КПРФ.

Кандидатов-списочников 252. Больше всего претендентов от «Единой России» – 55 человек. Второе место занимает ЛДПР: в партийном списке 52 кандидата. Далее следует КПРФ – 34 кандидата и «Справедливая Россия», которая выдвинула 32 человека.

Три непарламентские партии – «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Партия Роста» и партия «Родина» сообща выдвинули 79 кандидатов. Меньше всего кандидатов у «Партии Роста» – 24.

За депутатов регионального заксобрания жители Ямала должны были голосовать 13 сентября. Затем окружной избирком заявил, что выборы депутатов ямальского заксобрания из-за пандемиии коронавируса растянутся на три дня. Свой выбор ямальцы смогут сделать 11,12 и 13 сентября.

Салехард, Дарья Котова

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