На Ямале после ливня многоквартирный дом съехал со свай

В Надымском районе в селе Кутопьюгане 11 августа произошло ЧП с жилым одноэтажным домом.

Как сообщили в мэрии района, рано утром в 06:50 часов обломились сваи дома по адресу: ул. 70 лет Октября, 7. Это произошло после грозы и сильного ливня. «Сваи обломились, и дом съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины», – уточнили в администрации Надымского района.

Это деревянная жилая одноэтажка 1989 года постройки. В доме четыре квартиры. На момент ЧП в «деревяшке» проживали семь человек. Пострадавших нет.

На место происшествия выехал и.о. главы Надымского района, в недавнем прошлом депутат ямальского заксобрания Дмитрий Жаромских.

«Дмитрий Жаромских выехал, чтобы лично разобраться в ситуации, встретиться с людьми и вместе с главой села и профильными специалистами районной администрации решить вопрос о временном расселении жителей пострадавшего дома», – уточнили в мэрии.

Для Ямала, где существует проблема аварийного жилфонда, подобные происшествия случались не раз. Один из последних случаев произошел в 2019 году. «Новый День» писал об инциденте в Салехарде. В ночь на 12 октября жилой дом сошел со свай. Это барак 1977 года постройки. В мэрии Салехарда тогда заявили, что в доме зарегистрировано 49 человек, на момент происшествия проживало 35 человек. Причиной ЧП называют «проседание грунта».

Надымский район, Дарья Котова

Надымский район. Другие новости 10.08.20

Уголовное дело бывшего топ-менеджера ямальской «дочки» Роснефти пополнилось эпизодами. / На Ямале заболеваемость по коронавирусу снизилась почти на 20%. / Ямальский прокурор Васильев ушел в отставку, проработав восемь месяцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»