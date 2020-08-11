На Ямале после ливня многоквартирный дом съехал со свай

В Надымском районе в селе Кутопьюгане 11 августа произошло ЧП с жилым одноэтажным домом.
Как сообщили в мэрии района, рано утром в 06:50 часов обломились сваи дома по адресу: ул. 70 лет Октября, 7. Это произошло после грозы и сильного ливня. «Сваи обломились, и дом съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины», – уточнили в администрации Надымского района.
Это деревянная жилая одноэтажка 1989 года постройки. В доме четыре квартиры. На момент ЧП в «деревяшке» проживали семь человек. Пострадавших нет.
На место происшествия выехал и.о. главы Надымского района, в недавнем прошлом депутат ямальского заксобрания Дмитрий Жаромских.
«Дмитрий Жаромских выехал, чтобы лично разобраться в ситуации, встретиться с людьми и вместе с главой села и профильными специалистами районной администрации решить вопрос о временном расселении жителей пострадавшего дома», – уточнили в мэрии.
Для Ямала, где существует проблема аварийного жилфонда, подобные происшествия случались не раз. Один из последних случаев произошел в 2019 году. «Новый День» писал об инциденте в Салехарде. В ночь на 12 октября жилой дом сошел со свай. Это барак 1977 года постройки. В мэрии Салехарда тогда заявили, что в доме зарегистрировано 49 человек, на момент происшествия проживало 35 человек. Причиной ЧП называют «проседание грунта».
Надымский район, Дарья Котова
Надымский район. Другие новости 10.08.20
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