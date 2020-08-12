Ямальская прокуратура начала проверку из-за жилого дома, съехавшего со свай

Прокуратура ЯНАО проводить проверку из-за инцидента с жилым одноэтажным домом в селе Кутопьюган Надымского района. Как сообщал «Новый День», рано утром 11 августа многоквартирник съехал со свай.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям администрации села, управляющей компании по обслуживанию и содержанию общего имущества многоквартирного дома, а также работе контролирующих органов», – сообщает 12 августа окружная прокуратура. Надзорное ведомство просит откликнуться всех, кто распологает сведениями о данном ЧП.

Напомним, дом съехал со свай примерно наполметра, стены дома потрескались, сами сваи обломились. Это произошло после того, как в поселке прошел сильнй ливень. Все случилось в 06:50 часов утра. На момент ЧП в доме проживали семь человек. Пострадавших нет. Людям дали временное жилье. На место происшествия выехал и.о. главы Надымского района, в недавнем прошлом депутат ямальского заксобрания Дмитрий Жаромских.

Надымский район, Дарья Котова

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