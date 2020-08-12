Исследование ВЦИОМ: в столице ЯНАО лидируют единоросы

Согласно исследованию ВЦИОМ в избирательном округе №1, территориальной основой которого является город Салехард, лидером на данный момент является кандидат в депутаты от «Единой России», действующий депутат заксобрания ЯНАО Алексей Денисов. Его знают более 56% опрошенных. При этом за него готовы проголосовать 62 % от осведомленных жителей избирательного округа, а 32 % опрошенных не видят для себя других кандидатов, кроме Денисова.

Стоит отметить, что ближайшим преследователям Денисова в электоральной гонке до него далеко. Так, кандидат от «Справедливой России» Максим Лазарев, несмотря на то, что его знают 40 % опрошенных, вызывает желание проголосовать за него только у 7% граждан. Представительница от КПРФ Людмила Журавлева известна как кандидат 22 % опрошенных, но её рейтинг не превышает 9%.

«Надо сказать, что уровень известности кандидата далеко не всегда находится в прямой зависимости к числу желающих проголосовать за него. Известность вышеозначенных кандидатов от «Справедливой России» и КПРФ скорее скандальная. Лазарев известен больше как «Сокол Жириновского», люди помнят его эксцентричные высказывания и действия, но в те времена он действовал на другом поле. Поэтому есть некоторое недоумение. Голосовать за такого непостоянного в своих политических предпочтениях кандидата мало кто готов. Что касается КПРФ, то они не меняют своей риторики, от которой все устали. Тезис «Баба Яга всегда против» в эти непростые времена, увы, уже не действует. Ну а Денисов – не просто абстрактный кандидат. Он реально принял участие в судьбе множества семей Салехарда и окрестностей. У него конкретное, понятное реноме, и не только как врача, но и как депутата, который всего за год работы в действующем созыве Заксо уже успел решить ряд проблем», – поделился экспертным мнением политолог Шамиль Рак.

Примерный прогноз, как в сентябре пройдут выборы в заксобрание ЯНАО, дает и Фонд «Региональная политика».

«По результатам голосования 11-13 сентября фонд Региональная политика прогнозирует следующий результат: «Единая Россия» – все одномандатные округа и большинство списочников. ЛДПР может рассчитывать на 1- 2 мандата, КПРФ стабильно заберет свой единственный мандат. Под большим вопросом, увеличат ли эсеры представительство в региональном парламенте. У нового руководителя есть возможность встряхнуть электорат за счет новизны и близкой избирателю риторике. Вопрос – использует ли он этот шанс», – говорится в исследовании Фонда.

Отметим, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) завершил анализ общественно-политической ситуации накануне выборов в законодательное собрание ЯНАО седьмого созыва. Социологический опрос проведен в июле по методу телефонного интервью с участием 4100 респондентов.

Исследование динамики электоральной ситуации в ЯНАО показало, что в июле сохранился тренд на рост рейтинга «Единой России», показатели по остальным партиям практически не изменились.

На вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Законодательное Собрание ЯНАО, то за какую партию Вы проголосовали бы?» – 39% опрошенных в регионе поддерживают партию «Единая Россия». На втором месте ЛДПР – 18% (апрель 2020 г. – 17%), на третьем КПРФ – 11% (апрель 2020 г. – 10%). «Справедливая Россия» 7% (апрель 2020 г. – 7%). Ответ «за другую партию» выбрали 6% опрошенных, «испортил бы бюллетень» – 1%, «не участвовал бы в голосовании» – 5%, затруднились ответить на вопрос – 12%.

По данным ВЦИОМ от 26 июля 2020 года общероссийский показатель партии «Единая Россия» составляет 32%.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 12.08.20

Ямальская прокуратура начала проверку из-за жилого дома, съехавшего со свай. / На месторождениях Ямала резко выросло число случаев заражения Covid-19. / На Ямале число заболевших коронавирусом превысило 12 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»