В ямальском правительстве нашли замену чиновнику, арестованному за взятку

У департамента имущественных отношений ЯНАО появился руководитель. Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о назначении главой ведомства, отвечающего за госактивы округа, Сергея Черняева.

39-летний Сергей Черняев входил в кадровый резерв округа. И у него большой послужной список. В 2017 году занимал должность первого заместителя генерального директора в «Агентстве инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа». Затем Черняев возглавлял региональный центр инвестиций ХМАО. А с 2017 по 2020 годы был директором АО «Корпорация развития», основными акционерами которого являются Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Это та самая структура, под которую уральские регионы много лет выделяли баснословные суммы, а теперь запущен процесс ликвидации корпорации.

Как сообщал «Новый День», должность главы окружного департамента имущественных отношений стала вакантной после ареста Андрея Кудрявцева, который руководил ведомством с приставкой «врио директора».

В феврале 2020 года Кудрявцев был задержан, он подозревается в получении взятки. По данным следствия, преступление могло быть совершено в тот период, когда Андрей Кудрявцев возглавлял региональный Росреестр. Вместе с Кудрявцевым силовики тогда задержали многих – взяткодателей и взяточников. В том числе под следствие попал глава ямальской «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

После того, как Кудрявцева задержали, обязанности директора департамента имущественных отношений ЯНАО временно исполняла Татьяна Черкашина-Святынюк.

Салехард, Дарья Котова

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