Губернатор Артюхов пообещал жителям Ноябрьска самый ожидаемый рейс – в Сочи

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообещал, что из Ноябрьска будет открыт авиарейс в Сочи. Об этом глава округа публично заявил 18 августа во время своего прямого эфира в Инстаграм.

«Очень много возникает вопросов о прямом маршруте до города Сочи. Могу сказать, что такой авиарейс будет», – заявил Артюхов. Он уточнил, что перелет станет возможным уже в 2021 году.

Как сообщал «Новый День», Артюхов начал свою рабочую поездку по округу. Как и в прошлом году губернатор планирует в течение нескольких дней за рулем отечественной LADA XRAY проехать 1,5 тыс километров и посетить 13 городов ЯНАО. Первая остановка – Ноябрьск, где Артюхов осмотрел соцобъекты и объекты дорожного строительства. Также губернатор просит ямальцев сообщать о самых проблемных участках дорог – авторов «честных маршрутов» глава ЯНАО обещает посадить в свою машину, чтобы вместе проинспектировать ямы.



Во вторник, 18 августа, Артюхов проводит в Ноябрьске прямой эфир с горожанами. Ему поступило около 300 вопросов. Большая их часть была связана с коронавирусом, авиасообщением Ямала, с состоянием дорог и переселением горожан из аварийного фонда.

Ноябрьск, Дарья Котова

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