Вынесен приговор жестокому убийце: на Ямале он зверски убил ребенка и двух женщин

Житель Надыма 1978 года рождения осужден и приговорен к 19-ти годам лишения свободы. На его счету убийство и изнасилование двух женщин. А шестилетнего мальчика, сына одной из жертв, убийца три раза ударил молотком по голове и нанес ребенку не менее восемнадцати ударов ножом. Преступления были совершены в 2000 году. До марта 2020 года серийный убийца оставался на свободе.

О вынесении приговора сообщает Следственный комитет России. Силовики также рассказали, что осложняло следствие.

«Расследование уголовного дела значительно осложнял тот факт, что у осужденного имеется монозиготный брат-близнец с совершенно идентичным ДНК, который ранее также проживал в городе Надыме. Определить конкретное виновное лицо следователям помогли результаты ольфакторного исследования запаховых следов», – уточнили в Следкоме РФ.

Как сообщал «Новый День», на след убийцы удалось выйти только в марте 2020 года. Мужчину задержали и предъявили ему обвинения.

Первое убийство было совершено в июле 2000 года в Надыме. Жертвами преступника стали молодая женщина и ее 6-летний сын.

«Обвиняемый, имея умысел на изнасилование знакомой женщины, пришел к ней в гости. В ходе общения он внезапно для женщины нанес ей несколько ударов в область головы, принесенным с собой молотком. Изнасиловав потерявшую сознание женщину, он нанес ей кухонным ножом одиннадцать ударов в область груди и живота. Завершив преступление, мужчина заметил в квартире 6-летнего сына убитой. Испугавшись, что ребенок может его опознать, мужчина нанес мальчику три удара молотком в область головы и не менее восемнадцати ударов ножом в область груди и живота. Закрыв квартиру на ключ, мужчина скрылся с места преступления», – сообщили в марте следователи СУ СКР ЯНАО.

Через несколько месяцев убийца подобным образом убил еще одну жительницу Надыма. Ей он нанес более 20 ударов ножом.

Надым, Дарья Котова

Надым. Другие новости 18.08.20

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