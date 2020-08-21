Доходы главы избиркома ЯНАО за год сократились на миллионы рублей

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт по итогам 2019 года задекларировал доход в сумме 32, 6 млн рублей. Это на 2,5 млн меньше, чем глава ямальского избиркома заработал в 2018 году, когда проходили президентские выборы и ЯНАО стал лидером в УрФО по явке и голосам за кандидата Владимира Путина. Данные о доходах членов окружного избиркома за 2019 год накануне на официальном сайте комиссии Ямала.

Как сообщается в декларации г-на Гиберта, он по-прежнему владеет двумя квартирами, общая площадь которых составляет почти 200 квадратов. Также глава избиркома не менял машину – в его собственности Xyundai.

А вот в списке активов супруги Андрея Гиберта произошли изменения. Доход супруги по итогам 2019 года составил 482 тыс рублей. К двум земельным участкам площадью 1500 кв метров каждый добавился жилой дом 212 квадратов.

Заместитель председателя ямальского избиркома Игорь Горелик по итогам 2019 года заработал 19,2 млн рублей. Он также сократил свои доходы – в 2018 году он показал сумму 23,8 млн рублей. Секретарь окружной избирательной комиссии Ольга Тарасова в прошлом году заработала 13,4 млн рублей против 17,5 млн по итогам 2018 года.

Соответственно, тройка ключевых сотрудников избирательной комиссии ЯНАО за год совокупно заработала более 65 млн рублей.

Напомним, по итогам 2018 года была причина премировать лиц, ответственных за проведение президентских выборов на территории ЯНАО. Ямальская явка в марте 2018 года составила 91,9%. Свой выбор в пользу Владимира Путина сделали более 85% избирателей.

Салехард, Дарья Котова

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