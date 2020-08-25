На Ямале второй раз за лето нашли фрагменты мамонта

В Ямальском районе ЯНАО вахтовики Новопортовского месторождения (арктический промысел компании «Газпром нефть») во время проведения работ в карьере обнаружили останки мамонта. Они сообщили, что найдены кость черепа и бивень животного.

Как сообщает 25 августа пресс-служба правительства ЯНАО, ученым уже сообщили о находке. «Обнаружение останков мамонтовой фауны – всегда событие в научном мире. Их изучение приносит новые знания об экологии гигантов ледникового периода и возможных причинах их вымирания. Расширение научного и промышленного присутствия человека в Арктике способствует тому, что такие находки встречаются чаще, становясь достоянием науки», – прокомментировал директор «Научного центра изучения Арктики» Дмитрий Фролов.

Как сообщал «Новый День», в июле 2020 года также в Ямальском районе местные жители обнаружили фрагменты скелета мамонта. Останки были найдены на берегу озера Печевалавато в окрестностях Сеяхи.

Ямальский район, Дарья Котова

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