В Новом Уренгое в суд передано дело водителя, который во дворе переехал 5-летнего мальчика

СУ СКР по ЯНАО передает в суд дело 20-летнего водителя, который в Новом Уренгое в одном из дворов микрорайона Тундровый переехал пятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Об этом 26 августа сообщает окружной Следком.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла 27 февраля. Пятилетний ребенок был на улице без сопровождения взрослых. Он скатился с самодельной горки на тротуар. В это время водитель автомобиля ВАЗ поворачивал и, не сбавляя скорость, проехал по ребенку и еще протащил его несколько метров. Следствие уточняет, что водитель поворачивал в условиях ограниченной видимости из-за горы, образовавшейся в результате складирования снега.

Виновник ДТП сам отвез мальчика в больницу, но оставил его там и скрылся. И пока силовики искали водителя, за жизнь ребенка боролись реаниматологи.Уголовное было дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Новый Уренгой, Дарья Котова

Новый Уренгой. Другие новости 25.08.20

Губернатор Артюхов анонсировал скорую отставку мэра газовой столицы Ямала. / На Ямале второй раз за лето нашли фрагменты мамонта. / Росстат заявил о росте числа разводов после самоизоляции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»