На Ямале в суд передают дело «пьяного водителя», из-за которого погибли сотрудники полиции

Ямальские следователи готовы передать в суд дело по резонансному ДТП, которое произошло в январе 2020 года на 985 км автодороги «Сургут – Салехард». Пьяный водитель иномарки тогда спровоцировал лобовое столкновение с полицейской машиной, в которой силовики конвоировали задержанного мужчину.

Как сообщает 27 августа СУ СКР по ЯНАО, расследование уголовного дела завершено. Фигуранту дела предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ.

Как сообщал «Новый День», смертельное ДТП произошло 18 января около 5 часов утра на 985-ом км автодороги «Сургут – Салехард». Водитель «Мазды» вылетел на встречную полосу и врезался в полицейский автомобиль «Лада Гранта», в котором ехали сотрудники отдела МВД России по г. Губкинский – они конвоировали административно задержанного гражданина.

В результате лобового столкновения погибли два сотрудника полиции и конвоируемый. В «Мазде», помимо водителя, находились мужчина и женщина. Все трое были доставлены в больницу. Выяснилось, чтоводитель «Мазды» сел за руль пьяным. Судить его будут по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Надым, Губкинский, Дарья Котова

Надым, Губкинский. Другие новости 26.08.20

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