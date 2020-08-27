«Раздача продуктов – это не борьба с коронавирусом»: КПРФ на Ямале упрекает единороссов в антиковидной пропаганде

В официальных пабликах ямальского реготделения КПРФ и в группах их сторонников появились плакаты партии «Единая Россия». Таким образом кандидаты от коммунистической партии выразили несогласие с предвыборным проектом оппонентов.

«Единая Россия объвила проект «Стоп – COVID!". Что не так? Все нет так! «Партия власти» строит свою избирательную кампанию на теме борьбы с коронавирусом. Между тем, ЯНАО занимает первое место в России по количеству заболевших на 100 тысяч населения», – дословно написала у себя на странице руководитель городской ячейки КПРФ в Салехарде Людмила Журавлева.

Корреспонденту «Нового Дня» лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина объяснила, что именно возмутило коммунистов.

«Борьбой с коронавирусом должны заниматься специалисты, а не партия. И наш округ пережил очень сложный период. Нужно было вовремя решать вопросы закрытия границ, передвижения вахтовиков, переноса региональных выборов, чтобы действительно бороться с распространением новой инфекции. Тактика была выбрана неверной в принципе. И не только на Ямале. Почему голосовать за поправки в Конституцию было можно, а проводить митинги нельзя? Что положено Юпитеру, не положено быку?», – задается вопросом руководитель регионального отделения партии КПФР Елена Кукушкина.

Она также добавила, что партийцев смущает проект единороссов, связанный с помощью ямальцам. «Получается – мы вам макарошки во время пандемии бесплатно дали, гречку, а вы теперь нам голоса. Раздача продуктов – это не борьба с коронавирусом», – резюмировала Кукушкина.

Лидер фракции ЛДПР ямальского заксобрания Иван Вершинин считает, что упреки в низкой эффективности борьбы с Covid-19 нельзя назвать справедливыми. Он напомнил, что Ямал, из-за оттока и притока вахтовиков, находился в особо сложном положении. При этом округ стал лидером по выявляемости новой инфекции: медики протестировали огромное количество граждан. «Если уж критиковать оппонентов, то в округе много других проблем. Это и жилье, и дороги», – резюмировал Вершинин.

С середины августа уровень заболеваемости в ЯНАО стал заметно снижаться. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ 25 августа распространил информацию о том, что в ЯНАО самый большой процент выздоровевших в УФО – 96% от общего числа выявленных случаев с момента начала пандемии. А 20 мая региональный оперштаб сообщил что Ямал вышел в лидеры среди регионов России по количеству проведенных тестов. Эта тенденция сохраняется и сейчас. В ЯНАО тестами на наличие ковида охвачено уже 86% населения округа.

Кроме того, представители регионального отделения «Единой России» стали застройщиками борьбы с последствиями распространения COVID-19 на Ямале, уже в начале апреля развернув социальную акцию помощи нуждающемуся населению «Северяне против коронавируса». За это время помощь была оказана более шести тысячам человек из малообеспеченных групп.

Как заявляют в региональном отделении «Единой России», создать проект «Стоп-COVID!» партийцы решили, когда начали получать вопросы и конкретные предложения от граждан.

«Конечно, ситуация еще достаточно напряженная. У северян есть недовольство, где-то недоумение. Кто-то не может достучаться до социальных служб, кому-то не несут бесплатные лекарства. Да, критики немало, но мы увидели, что она перемежается с конкретными предложениями, касающимися конкретных городов и поселков. Примеров масса. Из Нового Уренгоя прислали предложения по изменениям в набор бесплатных лекарств. В Губкинском девушка-психолог предложила свои услуги при работе с детьми, которые после долгой самоизоляции выходят в садики. А молодой человек из Мужей написал очень длинное и аргументированное предложение по организации школьного обучения на смешанной основе: онлайн и традиционной. Всё это можно анализировать, а что-то и использовать», – поясняет суть акции руководитель исполнительного комитета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Анастасия Казанцева.

«Упрекнуть в бездействии единороссов на Ямале во время пандемии трудно. Они реально и за счет собственных средств оказывали помощь, как населению, так и медперсоналу, – рассказывает политолог Шамиль Рак. – при этом к ним в той или иной степени присоединились и представители других оппозиционных партий. Коммунисты же сначала долго отмалчивались, пребывая на самоизоляции, а когда началась предвыборная кампания, стали критиковать любые действия политических противников».

Эксперт также напоминает, что конструктивных предложений от КПРФ население не слышало и ранее. «Не удивительно, что и во время выборов коммунистов нечего предложить своему электорату, кроме критики своих главных оппонентов. Но работа на протестный электорат – это давно не конструктивная конструкция. Даже «протестники» ждут конкретных предложений, что КПРФ, в отличие тех же ЛДПР или СР, не могут сформировать», – заключает эксперт.

Руководитель «Центра политических медиакоммуникаций» Станислав Дейнеко так прокомментировал изданию новый виток электоральной борьбы за места в ямальском парламенте: «В отсутствии собственной повестки, КПРФ только и остается пытаться оттаптываться на поле конкурентов. Последний пример особо показателен: антиковидную листовку от «Единой России» они сами распространили по всем своим пабликам. Выглядит это очень непрофессионально с точки зрения политтехнологий и говорит только о том, что им самим нечего предложить своему электорату, кроме набившей оскомину позиции «А баба-яга против».

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 27.08.20

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